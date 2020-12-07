Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 22:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu, ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt bensubu sayısı 225'e yükseldi.
Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olanlardan birinin 27 yıldır terör örgütünde olduğu belirlendi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.
Etiketler: Son Dakika Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
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