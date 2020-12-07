Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 22:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan yargı reformuyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yargı reformuna ilişkin, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda güdeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız."
Etiketler: Fuat Oktay Türk Yargı Sistemi
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