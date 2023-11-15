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TRT Haber 15.11.2023 14:24

Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek
[Fotograf: AA]

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Bakan Koca ve Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca: Gazze'deki bazı hastalar Türkiye'ye getirilecek

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, Gazze'den çocukların ve kanser hastalarının önce Mısır'a sevk edileceğini, ikinci etapta bazı hastaların ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

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