Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’da Sahra hastaneleri ve Çadır Kentleri ziyareti sonrasında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Deprem bölgesi dışındaki şehirlerde tedavi ettiğimiz hastalarımızın 6 bin 855'i serviste, 1429'u yoğun bakımda yatmaktadır.

Tedavisini deprem bölgesindeki hastanelerimizde yaptığımız 2 bin 878 hasta serviste, 767 hasta ise yoğun bakımda yatmaktadır.

"Afet bölgesinde bulaşıcı hastalık riski kontrol altında"

Afet bölgesindeki birinci basamak muayene sayısı dün itibarıyla 1 milyon 571 bin 282'ye ulaşmıştır. Bakanlık olarak afetten etkilenen şehirlerde şu aşamada en özellikli görevimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek şartlara mücadele etmek, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek, hastaları hızla tedavi etmektir. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarısı sisteminin kurulmasıyla kontrol altında görülmektedir.

Afetin ilk gününden itibaren bölgede, 12 bin 27 noktada bakiye klor ölçümü yapılmış, 2 bin 29 noktada bakiye klor oranı yetersiz bulunmuştur. 4 bin 971 numune ile su analizi yapışmış, örneklerin yüzde 18,5'u uygunsuz bulunmuştur. Hala su süper klorlaması yapılmaktadır. Çevre sağlığının korunması için çöplerin toplanması, enkaz alanlarına kireçleme yapılması, ölen hayvanların ilaçlanarak gömülmesi ve diğer tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir.

Afet bölgesinde hala 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli ve 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere 123 bin 522 kişiyle hizmet vermekteyiz. Bu personelle birlikte 4 bin 584 UMKE, 6 bin 60 ambulans personelimiz ayrıca bulunmaktadır. 112 ambulans sayımız 1262, UMKE araç sayımız ise 245'tir. UMKE ekiplerimizin bir bölümü gezici sağlık hizmeti vermekte, kronik hastalığı olanlara ilaçlarını ulaştırmaktadır.

Gezici sağlık hizmeti kapsamında, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'ın 76 ilçesi ve 1512 köyüne, 50 bini aşkın hastaya sağlık hizmeti götürdük. Afet bölgesinde ilki Adana'da ikincisi Gaziantep'te olmak üzere iki yerde bölge ilaç ve tıbbi sarf lojistik deposu oluşturduk.

Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi, kapasite ve kapsam olarak güçlendiriyoruz. 184 Deprem Sağlık Hattı'nı kurduk.

448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti

Hayatını sağlık hizmetinde geçiren, bu afette kaybettiğimiz evlatlarımızı da anmak istiyorum. Onlar meslektaşlarım, arkadaşlarımdı. Görev yerleri afet bölgesindeki iiler olan ve 6 Şubat depremine yakalanan 448 sağlık çalışanı depremde hayatını kaybetti. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 528 sağlık çalışanı ise yaralı, onlara da acil şifalar diliyorum.