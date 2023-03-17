Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem sonrası hastanelerde tedavi altına alınan depremzedelerle ilgili bilgi verdi.

Şu anda 9 bin 881 depremzede hastanın tedavisinin yatırıldıkları hastanelerde devam ettiğini belirten Koca, 1834 hastanın da yoğun bakımda olduğunu aktardı.

"İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz"

Koca, "En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.