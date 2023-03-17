Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 9 bin 881 depremzedenin tedavisi devam ediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 bin 881 depremzedenin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem sonrası hastanelerde tedavi altına alınan depremzedelerle ilgili bilgi verdi.
Şu anda 9 bin 881 depremzede hastanın tedavisinin yatırıldıkları hastanelerde devam ettiğini belirten Koca, 1834 hastanın da yoğun bakımda olduğunu aktardı.
"İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz"
Koca, "En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Etiketler: Deprem Şehir Hastaneleri Fahrettin Koca
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