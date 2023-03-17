14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşılırken partilerde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda AK Parti, seçim beyannamesine son şeklini veriyor. Asrın felaketi sonrası seçim kampanyası ve beyanname yeniden gözden geçiriliyor.

Beyannamenin ilk ve en önemli başlığı deprem olacak. Öncelikse deprem sonrası ortaya çıkan afet risklerinin ortadan kaldırılması.

AK Parti kurmayları bu çerçevede Deprem Acil Eylem Planını ele aldı. 81 il için yapılacak afet planlarıyla ilgili atılacak adımlar seçim beyannamesinde anlatılacak...

Beyannamedeki önemli başlıklardan biri de ekonomi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ekonomi başlığının yazımında görev yapıyor.

Ekonomide atılacak yeni adımlar beyannamede tek tek anlatılacak.

Türkiye Yüzyılı konsepti çerçevesinde oluşturulan seçim beyannamesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.