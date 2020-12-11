Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli illerinin valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."