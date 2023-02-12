Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 13:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, 150. saatte kurtarılan çocuğa nezaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da depremden 150 saat sonra kurtarılan kız çocuğuna yapılan ilk tıbbi müdahale sürecine nezaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğumuza ilk tıbbi müdahale Hatay Sahra Hastanemizde gerçekleştirildi. Bir çocuk hekimi olarak sürece nezaret ettik. Yavrumuz tedavi için helikopter ambulansla Adana’ya gönderildi." ifadelerini kullandı.
Enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğumuza ilk tıbbi müdahale Hatay Sahra Hastanemizde gerçekleştirildi. Bir çocuk hekimi olarak sürece nezaret ettik. Yavrumuz tedavi için helikopter ambulansla Adana’ya gönderildi. pic.twitter.com/lXFwND9i1G— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023
Etiketler: Deprem Fahrettin Koca
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