Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğumuza ilk tıbbi müdahale Hatay Sahra Hastanemizde gerçekleştirildi. Bir çocuk hekimi olarak sürece nezaret ettik. Yavrumuz tedavi için helikopter ambulansla Adana’ya gönderildi." ifadelerini kullandı.

Enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğumuza ilk tıbbi müdahale Hatay Sahra Hastanemizde gerçekleştirildi. Bir çocuk hekimi olarak sürece nezaret ettik. Yavrumuz tedavi için helikopter ambulansla Adana’ya gönderildi. pic.twitter.com/lXFwND9i1G — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023