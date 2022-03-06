Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açtığı ve bu sebeple temel gıda ürünlerinin fiyatlarının arttığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türkiye'deki ayçiçeği üretiminin son yıllarda önemli artış yaşadığını hatırlatan Kirişçi, 2021 yılında yüzde 17 artış görüldüğünü açıkladı.

"Her türlü tedbir alınmaktadır"

Yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle bitkisel yağ ihtiyacının bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığını belirten Bakan Kirişçi, şu sözleri kullandı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.

Bununla birlikte ülke genelindeki mevcut yağış durumu, ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansımaktadır. Bu çerçevede, Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında; ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır.

Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.”