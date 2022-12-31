Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2023 yılının önemine dikkati çekti.

Yeni yılla birlikte "Türkiye Yüzyılı"na girileceğini vurgulayan Kirişci, bu dönemin Türkiye, Türk milleti ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerinde, tarım ve ormancılığın stratejik önemde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını yeni yılın ilk mesai gününden itibaren hizmete sunuyoruz. 'Sen Üret Yeter' diyerek tarımı, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, beşeri ve ekonomik kalkınmanın, istikrarın, huzurun, istiklal ve istikbalimizin yüzyılı olacaktır. Tarihi yürüyüşümüzün milletimizin büyük desteği ve kararlılığıyla devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur. 2023 yılının, her alanda olduğu gibi tarımda da Türkiye'nin gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceği, yeni başarılara imza atacağı, dünyaya damgasını vuracağı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum."

Kirişci, uluslararası krizler nedeniyle 2022'nin dünyada birçok ülkenin güvenilir gıdaya erişimde güçlükler yaşadığı zorlu bir yıl olduğunu, Türkiye'nin ise aldığı tedbirler, çiftçilerin, üreticilerin akıttığı alın ve akıl teri sayesinde bu yılı rekorlarla tamamladığını kaydetti.

"Kasım 2022 itibarıyla yılın 11 ayında 26,8 milyar dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdik"

Kendilerinin de Türkiye'yi her alanda olduğu gibi tarımda da daha ileriye götürmek için yeni ve önemli adımlar attığını vurgulayan Kirişci, şu bilgileri verdi:

"Tarımsal hasılamız 2021'de 402 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının üç çeyreğinde 677 milyar liradır. Yine Kasım 2022 itibarıyla yılın 11 ayında 26,8 milyar dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl, çiftçilerimize 40,4 milyar lira destek sağladık. Mart 2023'te ödenmesi gereken mazot ve gübre desteğimizi öne çekerek kasım ayı itibarıyla ödemeye başladık. Alım ve fiyat garantisine dayalı Sözleşmeli Besicilik Projesi'ni hayata geçirdik. Bitkisel üretimde 127,6 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaştık. Şehirlerimizin kendi kaynaklarıyla ihtiyaç duydukları gıdayı üretmesine ve işlemesine imkan sağlayacak Kent Tarımı uygulamalarını başlattık. Jeotermal kaynaklarımızın yanı sıra güneş ve rüzgar santralleri ile biyokütleden üretilen enerjiden faydalanılan Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bu yıl regülasyon kuruluşlarımız TMO, ÇAYKUR, TÜRKŞEKER ve ESK daha fazla görev üstlendi."

"16 içme suyu, 72 sulama, 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisi yaptık"

Kirişci, hayvan varlığında önemli artışlar sağladıklarını ve orman varlığını çoğalttıklarını belirterek, 100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması gerçekleştirdiklerini, orman yangınlarında zarar gören alanlara 525 milyon fidan diktiklerini bildirdi.

62 baraj, 19 gölet ve bent ile 10 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"16 içme suyu, 72 sulama, 50 yer altı depolama ve suni besleme tesisi yaptık. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'ini hizmete açtık. Çiftçilerimize, 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağladık. Tarım ve Orman Gençlik Konseyi kurduk, kırsalı kalkındıracak köy yaşam merkezleri açtık. 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda ve iç sularımızda su ürünleri yetiştiriciliği ve iç su avcılığının geliştirilmesi için projeler yürüttük."

Kirişci, bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşların, kalbi Türkiye ile atan herkesin yeni yılını kutlayarak, 2023'ün Türkiye'ye ve tüm insanlığa, barış, huzur ve güven getirmesi temennisinde bulundu.