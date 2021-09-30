Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt tartışmalarını CNN Türk televizyonunda değerlendirdi.

Hizmet kalitesi anlamında en güçlü alt yapının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, yurtlarda pandeminin ardından meydana gelen bir yoğunluk olduğunu, pandemi öncesinde 350 binlerde olan talebin 624 bine çıktığını hatırlattı.

"Her öğrenci güvencemiz altında"

Türkiye'de öğrenciler için Avrupa'nın neredeyse toplamı kadar yatak kapasitesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Talebin ikiye katlanmasına rağmen biz tüm bu gençleri barınma noktasında destekleyeceğiz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci güvencemiz altında. 10 gün içinde yüzde 70'i yakaladık" dedi.