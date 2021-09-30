FETÖ terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından FETÖ terör örgütünün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı.



Örgüt üyeleri bir bir tespit edildi, hücre evlerinin adresleri belirlendi. Son olarak da polis, operasyon için düğmeye bastı.

Antalya merkezli 7 ilde operasyon

Antalya merkezli operasyon, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Isparta ve Hakkari olmak üzere 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Evler didik didik arandı

Baskın yapılan evler didik didik arandı. Aramalarda evlerde çok sayıda hafıza kartı ve bilgisayar ele geçirildi. 1 milyon 66 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar paraya el konuldu.

Yapılan tespitler doğrultusunda, FETÖ'nün örgütsel birlikteliği sağlamak amacı ile toplantılar düzenlendiği belirlendi. Aralarında iletişim kurmak için ise telefon hatlarını yabancı uyruklu vatandaşların üzerine alarak görüşmeler yapıldığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin yakınlarına para yardımı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde üyelerin moralini yüksek tutmak için faaliyet yürütüldüğü, örgüt içindeki çözülmeyi engellemek için cezaevlerinde bulunan terör örgütü üyelerine ve ailelerine düzenli olarak ziyaretler düzenlendiği, örgüt mensuplarına ve yakınlarına maddi destek sağlandığı belirlendi.

Para trafiğinin ise banka hesapları üzerinden değil elden yapıldığı ortaya çıkarıldı.

61 kişi gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı bu başarılı operasyonda, 61 kişiye işlem yapıldı.

29 tutuklama

Gözaltında olan örgüt üyeleri, emniyetteki ifadelerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. 29 kişinin tutuklanmasına karar verildi.