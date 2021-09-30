Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 02:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.
Etiketler: Resmi Gazete HSK
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