Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, Esen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyaretinin ardından Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi'ne geçen Kasapoğlu, burada kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti.

Gençlerle türkü söyledi

Müzik atölyesindeki eğitmenlerin söylediği türkülere eşlik eden Bakan Kasapoğlu, piyano kursunda eğitim alan minik öğrencilerin performanslarını da dinledi.

Gençlik merkezindeki ders çalışan öğrencilerle de sohbet eden Kasapoğlu, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından karşılanan Kasapoğlu, buradaki görüşmenin ardından kentten ayrıldı.