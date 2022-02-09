Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin'de canlı bomba saldırısını Hatay polisi önlendi
Münbiç'ten Afrin'e gelen terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kilogram ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.
Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde, Münbiç'ten Afrin'e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi 4 terörist, saldırıda kullanacakları patlamaya hazır 13 kilogram C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalandı.
Ayrıca, Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs da gözaltına alındı.
Şahsın, ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf ettiği kaydedildi.
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