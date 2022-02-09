K+ füzeleri TSK'ya teslim edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ füzeleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.
Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
30-120 kilometre menzile sahip
Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.
Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2022
TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun.
@roketsan pic.twitter.com/Q1NXWVISFQ
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