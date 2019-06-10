Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yapacağı maç için İzlanda'da bulunan ay-yıldızlı kafilenin Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından TRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzlanda'da yaşananları @trthaber canlı yayınında değerlendiriyor.https://t.co/Zj4sdAv37Z— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Haziran 2019
Bakan Kasapoğlu, "Bu şekilde davranmak barış ve centilmenlik ruhuyla bağdaşmıyor. Yaşananları kabul etmek mümkün değil. A Milli olarak tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.
Kasapoğlu, "İzlanda'daki mevkiler ve UEFA nezdinde takibimize devam edeceğiz. Başarıya kenetlendik, hiçbir şekilde moralimizi bozmayacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: TRT Haber