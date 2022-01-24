Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliğini ziyaretinde konuştu.

Karaismailoğlu, dün gece Anadolu Otoyolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığını söyledi.

Bolu ve Düzce Valiliklerinin yolda kalan vatandaşları misafir ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, "İstanbul-Ankara arasında ulaşım normal seyrinde devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karla mücadele çalışmalarına dair açıklama yapıyor. https://t.co/IuU7OAv85H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 24, 2022

Bolu'da son 50 yılın en büyük kış mevsimini yaşadığını belirten Karaismailoğlu, "Yollardaki olumsuz durumlar nedeniyle trafikte sıkıntılar yaşadık" açıklamasını yaptı.

"Bir-iki gün daha sıkıntılı süreç yaşayacağız"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda birkaç gün daha yollarda kar nedeniyle sıkıntı olabileceğini belirten Adil Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı kış lastiği kullanma konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Son 50 yılın en büyük kışını yaşıyor Bolu. Bolu'da 500'e yakın personelimiz güvenli trafik için görevlerinin başındalar. Emniyet, Jandarma, AFAD ve Kızılay dün gece büyük bir mücadele verdiler.

Türkiye genelinin yüzde 99'unda trafik akışı normal seyrinde devam ediyor. Karayolları'nın web sitesi ve iletişim araçları vatandaşlarımıza 7/24 açıktır"