Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 8-14 Ocak haftasında 100 bin kişide görülen yeni vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.



8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/H7Of6LhC9N — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

En çok vaka görülen iller

En çok vaka görülen illerin başında İstanbul geliyor. Onu 1427,50 ile Eskişehir, 1410,74 ile Bingöl, 910,88 ile Kırklareli, 800,55 ile Kocaeli takip ediyor.

En az vaka görülen iller ise 16,44 ile Van, 19,61 ile Hakkari, 37,82 ile Şanlıurfa, 41,84 ile Ağrı, 52,34 ile Adıyaman olarak açıklandı.

Vakaların en çok arttığı iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

"Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon."

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon. pic.twitter.com/krpyTGSHIu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2022

Bakan Koca İstanbul'u uyarmıştı

Sağlık Bakanı Koca, 22 Ocak'ta vaka sayılarını açıklarken, son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısının İstanbul’da tespit edildiğini duyurmuştu.