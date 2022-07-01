Bakan Karaismailoğlu, Tershane İstanbul'da gerçekleştirilen özel yayında TRT Haber'in konuğu oldu.

Türkiye'de planlanan projelerle ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Dünyadaki ticaret hacminin yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. Ülkemiz için önemli, dünyanın tam merkezinde olan jeopolitik konumumuzu fırsata dönüştürmek gerekiyor.

-Türkiye, demir ağlarla örülme projesinde hangi aşamada?

-Metro ağları artacak mı?

-Sırada hangi önemli projeler var?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen tüm soruları @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/il2lgJ1Hmy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2022

İşin uzmanları bir araya geldik. 25 milyar tona çıkacak olan dünya ticaret hacmi için nasıl hazırlık yapılacağını konuşuyoruz.

Türkiye, lojistik üs olabilir mi?

Pandemi nedeniyle dünyada ticaret hacmi daraldı fakat Türkiye'de artış oldu. Bunun için ilave kapasiteler açıyoruz. Bunun altında da gelişmiş bir ulaştırma alt yapısı var. Önümüzdeki 30 yılı dahi planladık. Projelere yatırımlarımızı yapıp ülkemize sunacağız.

Politik gelişmeler de bu ulaşımları çok etkiliyor. Türkiye'ye çok iş düşüyor. Lojistik üs olma yolunda tüm yatırımlarımızı yaptık. Biz ulaşımda orta koridorun tam ortasındayız. Taşımacılıkta demir yolunun da denizin de payı artacak.

Otoyollarda hız limitinin yükselişi

Türkiye'de yatırımların yüzde 65'ini kara yoluna yaptık. Bizim 20 yıl sonraki problemi önceden düşündüğümüz için şu an rahatça araç sayısını kaldırabiliyoruz. 40 km olan hız sınırı 80'e çıktı. Kaliteli yollar sayesinde kazalar çok azaldı. Yolun konforu, kalitesi hız limitini belirler. Standartların yüksek olduğu yollarda sınırı 140 km'ye çıkardık. İhtiyaç olan bir şeyi yerine getirdik. Her gün trafikte hareketlilik artıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 120 bin araç geçiyor. Şu anda kapasitesinin üzerinde araçlar geçiyor.

Her zaman yaptığımız gibi bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Geçiş garantilerinden zarar etmek demek mümkün değil

Devletten bir kuruş çıkmadan bu yapımları vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Geçiş garantileri konusunda zarar etmek demek mümkün değil. Bir noktadan sonra gelir elde etmeye başlıyoruz. Burda asıl olan yapım maliyeti, devlet hiçbir kuruş ödemeden işletmeciye bu yolu yaptırıyor. Firmanın işletme süresi bitince de devlete teslim edip gidecek.

Garanti edilen araç sayısını geçemezsek tabii ki ödüyoruz. Avrasya Tüneli'nde işletme maliyeti 600 milyon liradır. Geçen sene 500 milyon lira garanti ödedik. Kendimiz işletseydik maliyeti de ödeyecektik. Buradaki yakıt ve zaman tasarrufu da göz önünde tutulmalı. Günde 60 bin araç geçiyor buradan. Araç sayısının düşüşünde pandemi süreci de çok etkili. Bir noktadan sonra bu noktalar artışa geçecek.

Bu proje işletme süresi bitince devlete devredilecek, yüzyıllarca hizmet verecek. Bu ülkenin değeri olacak. Bunların bir geri dönüşü olacak, bunlar 3-5 yıllık projeler değil. İstanbul Havalimanı'ndan biz 26 milyar liralık kira bedeli alacağız. Bunlar gider açığını kapatıyor zaten.

Türkiye'de 210 milyon yıllık hava yolu yolcusu oluyor. Talep o kadar arttı ki, uçaklar yetişemiyor. Yaptığımız bu yollar, havalimanları vatandaşa kolaylık sağladı. Bunlar çok önemli işleri. Bu konforu milletimize sağlıyoruz. Rize Havalimanı, dolgu havalimanı olmakla dünyanın en spesifik havalimanlarından birisi. Bu projeler turizmi de geliştiriyor.

Bu yıl bitmeden Çukurova Havalimanı'nı tamamlamış olacağız inşallah.

Hızlı trenlerde 1400 kilometrelik hattımız var

Hızlı trenlerde 1400 kilometrelik hattımız var, 2013 yılında ülkemizle tanıştı bu hatlar, vatandaşımız çok sevdi. Full kapasite çalışıyor trenlerimiz. Demir yolu ağırlıklı bir yapım modeline geçtik artık. Ankara-Sivas'ı da yakında hizmete açacağız. Kapıkule-Halkalı bittiğinde Sivas'tan binen bir yolcu kesintisiz Kapıkule'ye gidebilecek.

Bunların Avrupa ayağı için de İstanbul'da Ulaştırma Bakanları bir araya geleceğiz, orta koridorun gelişmesi için neler yapılabilir bakacağız. Dışarda da politikalarımız devam ediyor. Ankara-İzmir'i hızlı trenle 3 saate indireceğiz.

Ülkemizin 4 bir yanında hummalı bir çalışma var. Kara yollarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Demir yolunu da geliştirmeye devam ediyoruz.

Marmaray, günlük 600 bin yolcu taşıyor

İstanbul Türkiye'nin göz bebeği. Buraya ne yapsak azdır. Devlet olarak müthiş yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 20 yıl önce o günden bu kalabalığı tespit ederek bu projeleri yaptık. Bu kadar büyük yatırımları vatandaşın hizmetine sunduk. Metro da çok önemli halk için. Marmaray, günlük 600 bin yolcu taşıyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri metroyla buluşturmaya devam ediyoruz.

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