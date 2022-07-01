Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasapoğlu: 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacak
[Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı ]
Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtılacağını açıkladı.
Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz Müzekart GNS dağıtacak. Hediye kartlar, 'gencnesever.com' sitesinden alınabilecek" ifadelerine yer verildi.
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