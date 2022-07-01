Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Valiliği'nden, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu duyuruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Şehit olan güvenlik korucuları Alim ve Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadesine yer verildi.
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