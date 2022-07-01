Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin: Asgari ücretteki kümülatif artış yüzde 94,60 oldu
[Fotoğraf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu" dedi.
Bakan Vedat Bilgin sosyal medya hesabından asgari ücretin artış oranına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu."
Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) July 1, 2022
Bugün itibariyle ek %30’luk artış yaparak asgari ücreti 5.500 TL’ye çıkardık.
Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/p2CsDHXjNC
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