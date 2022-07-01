Bakan Vedat Bilgin sosyal medya hesabından asgari ücretin artış oranına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibariyle ek yüzde 30’luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 TL’ye çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94.60 oldu."