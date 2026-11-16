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Gündem
AA 16.11.2026 14:00

Bakan Kacır, Bakan Kurum'a "Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi" takdim etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Türkiye'nin ilk "Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti.

Bakan Kacır, Bakan Kurum'a "Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi" takdim etti

Bakan Kacır, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Kurum ile bir araya geldi.

Bakan Kurum'a, Türkiye'nin ilk "Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemi Belgesi"ni sunan Kacır, "Bunu COP31 etkinliği için sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok güzel bir başlangıç ve örnek olacak. Bundan sonraki tüm etkinliklerimizin de tıpkı COP31 gibi sürdürülebilirlik ilke ve prensiplerini esas alan bir yaklaşımla hayata geçirilmesine inşallah vesile olacak." dedi.

Bakan Kurum da COP31'de her adımlarında sürdürülebilirliği esas aldıklarını belirterek, "Bugün de aslında bunu tescillemiş oluyoruz. Biz COP31 boyunca bu hassasiyeti sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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