Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.02.2024 13:57

Bakan Kacır: Astronotumuz TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "(Alper Gezeravcı) Astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek. Türk gençleri ile Türk çocukları ile buluşacak, ilham kaynağı olduğu, geleceğin bilimsel projelerine imza atacak TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek" dedi.

Bakan Kacır: Astronotumuz TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek
[Fotograf: AA]

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret eden Bakan Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, Giresun'da son dönemde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) alanında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Kentte OSB'lerin sayısını 4'e çıkardıklarını, yatırımların hızla devam ettiğini belirten Kacır, halihazırda 1. ve 2. OSB'de üretime geçildiğini aktardı.

Kacır, 3. ve 4. organize sanayi bölgelerinde ise yatırım yerlerinin hazır hale getirilebilmesi için çalışmalara hız kazandıracaklarını vurgulayarak, Giresun'un güneyinde 5. OSB projesini de gelecek dönemde hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Giresun'un muazzam doğal güzellikleriyle bir turizm şehri olduğuna işaret eden Kacır, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi eliyle kentin turizm potansiyelini yükseltecek, turizmden elde edeceği kazanımları artıracak yeni ve ilave yatırımlar yapmaya, doğa dostu turizm yaklaşımıyla süreci yürütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"İnşallah Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bir gözünün de ülkenin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren ve dün Dünya'ya dönen astronot Alper Gezeravcı'da olduğunu ifade etti.

Gezeravcı'nın sağ salim Dünya'ya indiğini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk sağlık kontrollerinden sonra ailesiyle buluşma imkanına kavuştu. Geçtiğimiz saatlerde annesi, babası ve kardeşiyle, yengesiyle ve yeğeni ile bir araya gelmiş oldular. Şimdi önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri tamamlanacak ve astronotumuz çok erken bir şekilde inşallah ülkemize gelecek. Türkiye'de, Türk gençleri ile Türk çocukları ile buluşacak, ilham kaynağı olduğu, geleceğin bilimsel projelerine imza atacak TEKNOFEST kuşağı ile bir araya gelecek. En erken şekilde ülkemize gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bir Cumhurbaşkanlığı uçağını astronotumuz için tahsis etmiş oldular."

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın beklenilenden daha erken Türkiye'de olabileceğini anlatarak, "Ve bütün bu deneyimi, özellikle yürüttüğü bilimsel çalışmaları kendi ağzından hem milletimize, hem bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza, gençlerimize anlatma, onlarla paylaşma imkanı bulacak. İnşallah Türkiye nice Alper Gezeravcı'lar yetiştirecek, nice bilim misyonlarına imza atacak." diye konuştu.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Uzay Çalışmaları Milli Uzay Programı Türkiye Uzay Ajansı Giresun
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'daki günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uzun menzilli direkt uçuş gerçekleşti
14:35
AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı
14:28
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
14:07
Kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 17 şüpheli tutuklandı
14:05
Bakan Yumaklı: Planlı tarımla ilgili yasal düzenlemeleri bitirdik
13:57
Güney Ege için fırtına uyarısı
Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi iki yılda 125 bin ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Yerli ve milli M60T tankları TSK'nın envanterinde
Yerli ve milli M60T tankları TSK'nın envanterinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ