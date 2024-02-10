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TRT Haber 10.02.2024 12:14

Göçmen kaçakçılarına "KALKAN-12" operasyonu: 49 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen "KALKAN-12" operasyonlarında, 49 organizatör ve 142 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Göçmen kaçakçılarına "KALKAN-12" operasyonu: 49 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için yurdun her bölgesinde operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da 3,5 ay süren takip sonucu 30 farklı adrese eş zamanlı operasyonlarda 11'i İl Jandarma Komutanlığınca, 11'i İl Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere 22 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 11'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 13'ü tutuklandı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bir tırın dorsesinde yapılan aramada 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve tutuklandı."

Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 araç, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden valilerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesini, operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi, kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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