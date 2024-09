Bakan Işıkhan, Van'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu

Programlara katılmak üzere kente gelen Işıkhan'ı Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, kurum amirleri ve partililer karşıladı.

Valiliği ziyaret ederek kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili Vali Balcı'dan bilgi alan Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı.

Işıkhan, yaptığı konuşmada, 81 ilde başlatılan programla yediden yetmişe herkesle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Van'ın kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgenin hem de ülkenin yükselen değeri haline geldiğini belirten Işıkhan, devletin bugüne kadar yaptığı 167 milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu'nun sınır kapısı konumundaki Van'ın değerine değer kattığını ifade etti.

2011'de yaşanan depremde kentin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Işıkhan, "Sadece Van'a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda. Maalesef Van, 2011'de yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuştu. Hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık" diye konuştu.

Van'ı terör belasından kurtardıklarını anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Tehditle, şiddetle her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van'ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van'ı daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında devlet olarak bu şehri, kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? AK Parti’nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız."

"İşçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık"

Işıkhan, AK Parti'nin hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan bir parti olmadığını, bir millet hareketi ve milletin ta kendisi olduğunu aktardı.

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi mart ayında yerel seçim maratonumuzu hayırlısıyla tamamladık. Seçimi gündemimizden çıkardık. Demokratik süreçlerin bir gereği olarak çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade etti, ben de açıkça uyardım. 'Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın' dedim ama maalesef bazı belediyelerde binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık.

Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan kutsaldır. Kimsenin çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yok. Bakanlık olarak bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van'da. Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi."

Emek ve alın terinin siyasetin malzemesi olamayacağını, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellef olduklarını belirten Işıkhan, Van ve diğer illerde yaşanan işçi kıyımını asla görmezden gelmeyeceklerini dile getirdi.

Haksızlığa uğrayan işçilerin hakkını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Işıkhan, "Ayrıca, işçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamı sözde 'emekçinin yanında' olduğunu söyleyen, emek üzerinden siyaset yapan partiler. Bunların hangi partiler olduğunu anladınız. Bu partilerin 'emekten yana' olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı verici. Halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk ama kimse merak etmesin, devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. Hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. Gereğini yapacağız nitekim yapıyoruz da" diye konuştu.

"16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık"

İşçinin hakkını gasbedenlere karşı gereken adımları atacaklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz.

Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de Bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi olacağız. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van'da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gasbı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum; işçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler, bir daha ağızlarına emek ve emekçi laflarını almasınlar. 'Biz emek dostu partileriz' demesinler."

Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamanın büyüme evresinde olan ülke için hayati önem taşıdığını anlatan Işıkhan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Öncelikle içeride kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusu. Hedeflerimiz büyük, yolumuz uzun. Ancak azmimiz ve geleceğe dair umutlarımız da bir o kadar büyük. Son 23 yılda Türkiye'yi mahallelerimizden başlayarak büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda Bakanlık olarak özellikle istihdamın arttırılması, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik konuları öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer almaya devam edecek."