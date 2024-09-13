Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.