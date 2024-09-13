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AA
13.09.2024 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Mimar Sinan Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.