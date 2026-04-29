Gündem
TRT Haber 29.04.2026 11:04

Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine gerilediğini belirterek, "İşsizlik oranı son 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında ilerlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu olarak hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin iş gücü piyasasına olumlu yansıdığına dikkati çekti.

Işıkhan, şunları kaydetti;

İşsiz sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye geriledi. Böylelikle işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesine geriledi. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5’e yükseldi.

İşgücü sayımız, aynı dönemde; 129 bin kişi artarak 35 milyon 298 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,1 puan artarak yüzde 52,8’e yükseldi. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere işgücüne katılmak isteyen vatandaşlarımız için kapsayıcı ve bütüncül politikalar yürütüyor, bunun olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da aynı dönemde 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e geriledi. İstihdamımız ve üretimimiz arttıkça Türkiye güçlenmeye devam edecek.

