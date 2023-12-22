Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz

Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri bakanlık olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.

Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...