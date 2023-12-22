Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını söyleyerek "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" dedi.
Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra ödemeleri bakanlık olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.
Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.