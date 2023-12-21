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Gündem
TRT Haber 21.12.2023 22:42

CHP'de belediye başkan adayları belli oluyor

CHP'de 126 belediye başkan adayı daha belli oldu. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 9 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

CHP'de belediye başkan adayları belli oluyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda 161 seçim çevresinin görüşüldüğünü, bunlardan 35'i için ön seçim kararı alındığını, 126'sında ise adayların belirlendiğini söyledi.

CHP'nin il belediye başkan adayları

Çanakkale Belediye Başkan Adayı: Muharrem Erkek

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İsmail Sonkaya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ferdi Zeyrek

Samsun Belediye Başkan Adayı: Cevat Öncü

Kütahya Belediye Başkan Adayı: Eyüp Kahveci

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediye Başkan Adayı: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediye Başkan Adayı: Turgay Sevindi

Ardahan Belediye Başkan Adayı: Faruk Demir

Ön seçim kararı alınan yerler

PM'de Giresun, Kırklareli ve Zonguldak illeri ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri, Bartın'ın Kurucaşile ilçesi, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Edirne'nin Keşan ilçesi, Kars'ın Selim ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski, Demirköy, Kofçazi, Pehlivanköy, Pınarhisar ilçeleri, Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri, Trabzon'un Akçaabat, Beşikdüzü, Düzköy, Maçka, Tonya ilçeleri, Yalova'nın Kadıköy ilçesi, Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ön seçim yapılması kararlaştırıldı.

PM'de, 9 beldede de ön seçime karar verildi.

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