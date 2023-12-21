Bakan Özhaseki: Cumartesi günü İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleşti.

Cumartesi gününe dikkat çeken Bakan Özhaseki, "İnşallah biz cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber bismillah diyerek, İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız. Şimdi inşallah genç cumhuriyetimizin bir medeniyet inşasını hep birlikte yapacağız. Fakat günümüze doğru geldiğimizde özellikle son 70 senede göçlerin ön plana çıktığı insanların büyükşehirlere doğru akın ettiği bir dönem yaşadık. Ben 94'ü milat görüyorum bu konuda sebebine gelince 94 öncesine bütün hatırlarımıza belediyecilik ve şehircilik daha çok ideolojik, daha çok kafasındaki dünya görüşüne gitmek isteyen başkanların kendi ekipleri ile beraber ideolojilerine hizmet ettiği bir dönem. Ama biz neredeyse 94'te başladığımız belediyecilik hizmetlerine çıtayı yüksek tutarak, birtakım prensiplere uyarak ve ciddi işler ortaya koyarak bugünlere kadar getirdik" dedi.

İstanbul'da olası deprem hazırlıkları

İstanbul'da deprem riskine karşı atılacak adımlar ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Cumartesi günü nasip olursa sayın cumhurbaşkanımızın katılacağı programda açıklayacağız. İnşallah o gün orada açıklayacağız ama birkaç temel başlık var. Birisi daha önce açıklanmış yarısı bizden kampanyasını et ve kemiğe büründürdük. Ekonomi kurmayları ile oturduk, ne vaat edeceğimizi insanlara ne söyleyeceğimizi tek tek ayarladık. İkincisi rezerv alanlarda ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileri ile de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Orada 100 binlerce konut yapacağız nasip olursa, inşallah. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Bir de kentsel dönüşüm yasasına çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik. Kentsel dönüşüme başlayan birçok insana zulüm edildi, bu memlekette. İnşallah biz cumartesi günü İstanbul'a büyük müjdeler ile beraber bismillah diyerek İstanbul'un depreme hazırlığını başlatmış olacağız. Bu çok önemli. O gün bir taraftan temel atmalar olacak. Bir taraftan yıkımlar olacak sembolik olarak. Bir taraftan da evet siz beni destekleyin ben binamı yaparım diyenlerin sözleşmeleri imzalanacak. Böyle önemli bir gün diyerek başlıyoruz. Ve bunun için de İstanbul'un depreme hazırlığı noktasında ilk adım gibi olayı görüyoruz. İnşallah 600 sene sonra olur 700 sene sonra olur ne bileyim ben ama orada gözüktüğü kadarı ile birikmiş bir enerji var. Bir türlü kırılacak gibi gözüküyor. Böyle bir ortamda siz yerinizde duramazsınız ya bir şey olmaz mantığı çok gerilerde kaldı. Kader, elbette kader ya her şey kader ama kul üzerine düşeni yapmak durumunda" diye konuştu.

Yerinde dönüşüm projesi

Yerinde dönüşümü projesi ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "Tam 251 bindeyiz. Yani 251 bin vatandaş diyor ki; siz, beni devlet olarak destekleyin ben evimi yaparım. Biz de onun şartlarını açıkladık. Proje bu. Ufak tüyo vermiş olayım İstanbul içinde üç aşağı beş yukarı benzer bir formül geliyor" ifadelerini kullandı.