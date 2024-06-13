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Gündem
AA 13.06.2024 19:48

Bakan Hakan Fidan: Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, evrensel değerlerdeki erozyonu durdurmak için somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor. Kurallara dayalı uluslararası düzenin, mevcut küresel sorunlara dengeli ve hızlı çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Bakan Hakan Fidan: Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor
[Fotograf: AA]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

"Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor. Kurallara dayalı uluslararası düzenin, mevcut küresel sorunlara dengeli ve hızlı çözümler getirmede yetersiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz." diyen Fidan, bu eğilimi ve evrensel değerlerdeki erozyonu durdurmak için somut adımlar atılması gerektiğini, Gazze'deki vahşetin durması ve Filistin devletinin tanınmasının bu bakımdan çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Hakan Fidan: Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor

Fidan, bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretilmesi gerektiğini, komşular olarak ortak gelecek için birlikte karar vermeli ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'ni desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Fidan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine desteklerini sürdürdüklerini, NATO Kosova Gücü'ne (KFOR) askeri katkı sağladıklarını hatırlattı.

"Yine de her zaman birlikte ilerlemenin yollarını bulduk"

Fidan, bölgenin yüzyıllar boyunca pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yine de her zaman birlikte ilerlemenin yollarını bulduk. Ortaklıklar kurarak karşılıklı güveni artırabiliriz. Bu amaçla kurumsal çerçevemizi de geliştirmeliyiz.

GDAÜ, NATO müttefiklerini, AB üyelerini ve bu iki oluşuma da taraf olmayan ülkeleri bir araya getirmektedir. Bu platform bu yüzden zengindir. Bizler, aynı tarihi, aynı kültürü paylamış ülkeler olarak, birbirimizle Balkan ülkeleri olarak konuşmalıyız."

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Makedonya
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