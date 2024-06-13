Çok Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.06.2024 18:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 37'nci yıl dönümünde Cemil Meriç'i rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Edebiyatımızda müstesna bir yere sahip olan, eserleri ve tercümeleriyle ufkumuzu açan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i, vefatının 37'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye ile İspanya arasında 11 anlaşma imzalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:55
Bayram tatili öncesi Bodrum'da trafik yoğunluğu oluştu
19:51
Bakan Hakan Fidan: Yakın çevremiz bir kez daha derin insani acılarla çalkalanıyor
19:09
Bodrum'dan Leros Adası'na İDO seferleri başladı
19:06
Türkiye ile İspanya'dan enerji dönüşümünde işbirliği
19:13
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
19:42
İzmir'de 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı: 41,4 derece
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
Yanan ormanlar rehabilite ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ