Bakan Güler: Terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam etmektedir

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Kural temelli uluslararası düzenin zayıfladığı, güç ve nüfuz mücadelelerinin arttığı, bölgenin ise ateş çemberine döndüğü dönemde Türkiye'nin ilkeli ve çok boyutlu diplomasisiyle yol aldığını ifade eden Güler, bu süreçte bir yandan sınırların güvenliği ve milletin huzuru için askeri caydırıcılığı artırırken, uluslararası meselelerin çözümü ile barışın tesisinde de etkin ve yapıcı bir tutum sergilediklerini belirtti.

Hudutların sürekli geliştirilen teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunduğunu bildiren Güler, "Aldığımız bu tedbirlerin etkinliği sayesinde geçen yıla oranla yasadışı geçişlerde engellenen ve yakalanan şahıs sayılarında düşüş yaşanmıştır." diye konuştu.

Yakın çevrede yaşanan jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiği bir süreçte, birlik ve beraberliği güçlendirmek, iç cepheyi tahkim etmek için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını dile getiren Güler, "40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle başlatılan tarihi sürecin, kardeşliği pekiştirme, milleti güvenli ve müreffeh dolu yarınlara ulaştırma iradesinin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna, asaletine ve verdikleri emeklere zarar vermeyecektir. Zira terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimize doğru ilerlememizde en büyük pay başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ailelerine aittir. Bu yüzden şehit ve gazilerimizin kıymetli hatırasına sahip çıkıyor, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde şehit ve gazilerimizin emaneti değerli aileleri ile kahraman gazilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yegane amacımız şehit ve gazilerimizin mirasını korumak, onların emsalsiz gayretleriyle elde edilen huzur iklimini kalıcı kılmak, böylelikle çocuklarımızın barış ve refah ortamında büyüdüğü bir geleceği inşa etmektir."

"Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına izin vermeyeceğiz"

Terör örgütünün "Türkiye'den tamamen çekilme kararını" önemli bir adım olarak nitelendiren Güler, bu durumun sürecin işlerliği ve hızlanması adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm grupların fesih kararı kapsamında başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini, terör örgütünün koşulsuz olarak silahlarını teslim etmesi gerektiğini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet yürütmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim. Yakın zamanda taraflar arasında ABD'de yapılan görüşme ve koordinasyonlarda Suriye ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin de hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyor, her zamanki hassasiyetimizle tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Suriye ile yakın bir diyalog halindeyiz. Terörle mücadele konusunda komşumuz Irak ve Bölgesel Yönetim ile de son dönemde tesis ettiğimiz iş birliğini yakın bir koordinasyon içerisinde sürdürüyoruz. Sonuç olarak 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimize ulaşmaya yönelik gayretlerimiz sürerken, terörle mücadelemiz ülkemizin güvenliği, bölgemizin huzur ve istikrarı için tavizsiz bir şekilde devam etmektedir."

"Ada'da tek çıkar yol, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulü"

Mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunması için de her türlü çabayı gösterdiklerini belirten Güler, Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri milli çıkarlar doğrultusunda etkin şekilde yaptıklarını aktardı.

Yunanistan ile sorunların çözümünü, mevcut olumlu diyalog ortamının geliştirilmesini ve Ege Denizi'nin barış ile istikrar bölgesi olmasını arzuladıklarını ifade eden Güler, "Yunanistan tarafından bölgede tek taraflı yürütülmeye çalışılan her türlü projeye ve teşebbüse karşı da uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik girişimlerde bulunuyor, mütekabiliyet kapsamında gerekli her türlü tedbiri kararlılıkla uyguluyoruz." dedi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan veya haklarını gasbetme niyeti taşıyan hiçbir projenin gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini savunmaya devam ediyoruz. Şu bir gerçek ki Ada'da adil ve kalıcı çözüm için tek çıkar yol, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüdür. Bunların yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bölge içinden ve dışından ülkelerle askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirme ve silahlanma hevesi gerginliği artıracak ve istikrara zarar verecek mahiyette ilerlemektedir. Dolayısıyla bu çabalara karşı proaktif savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda gerekli tedbirleri alırken her koşulda Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isterim."

Türkiye'nin pek çok coğrafyada uluslararası güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunduğunu belirten Güler, "Bu kapsamda en başta can kardeşimiz Azerbaycan ile ikili ilişkilerimizi daha da derinleştiriyoruz. Nitekim Azerbaycan'ın Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz ile savunma sanayii iş birliğinde büyük gelişmeler kaydettik, kaydediyoruz." dedi.

Barışın tesisi kapsamında Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'de kayda geçirilen iradeden duydukları memnuniyeti ifade eden Güler, "Kapsamlı bir barış metninin de bir an önce imzalanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Güler, Suriye'nin egemenliğine, birlik ve beraberliğine olan destek çerçevesinde ülkenin yeniden inşası ve imarı ile Suriyelilerin geri dönüşlerinin sağlanması, uluslararası arenadaki kısıtlılıkların kaldırılması gibi pek çok başlıkta desteklerin devam edeceğini belirterek, Suriye ile imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında, başta terörle mücadele olmak üzere Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi, modernizasyonu, teşkilatlanması ile personelinin eğitilmesine katkılarda bulunduklarını anlattı.

"Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi İsrail’in ateşkese eksiksiz riayet etmesine bağlı"

Katar, Bosna Hersek ve Kosova ile NATO kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Güler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Karadeniz’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda Montrö dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uyguladıklarını, Karadeniz'deki savaştan kaynaklı mayın tehdidine çözüm üretmek ve seyir emniyetini idame etmek maksadıyla "Mayın Karşı Tedbirler Harekatı"nı icra ettiklerini bildiren Güler, "Geçen yıl Romanya ve Bulgaristan ile birlikte oluşturduğumuz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da çalışmalarına başarıyla devam etmektedir. Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkelerden biri olarak bölgede istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok yönlü girişimlerimizi sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk andan itibaren İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikasının son bulması için uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ettiğini, geçen ay da Türkiye'nin yoğun çaba ve aktif katkısıyla İsrail ile Filistin arasında ateşkese varıldığını hatırlatan Güler, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle belirtmeliyim ki Gazze’deki ateşkesin sürdürülmesi ve ilgili planın uygulanabilirliği sahada ve masada adil güvence mekanizmalarının etkinlik ve kararlılığı ile İsrail’in ateşkese eksiksiz riayet etmesine bağlıdır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze Barış Kurulu’nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücünün görev yapmasına dair tasarının kabul edilmesini önemli buluyoruz. Türkiye olarak tarihi misyonumuz çerçevesinde ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluklara hazır olduğumuzu vurguluyoruz."

Personel konusuna büyük önem verdiklerini, yeni personel teminini mevzuatlara uygun ve objektif kriterlerle gerçekleştirdiklerini belirten Güler, "Görevde olan ve emekli personelimizin yaşamlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için özlük haklarına dair çalışmalar, ülkemizin imkan ve şartları ile çağdaş uygulamalar dikkate alınarak yapılmakta, gerekli teklifler ilgili makamlara sürekli iletilmektedir." diye konuştu.

Güler, FETÖ ile mücadelenin hukuk çerçevesinde, ilgili kurumlarla yakın koordinasyon halinde, elde edilen bilgi ve belgelere göre yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamdaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Güler, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizden toplam 24 bin 2 şahıs ihraç edilmiş, ayrıca 2 bin 225 şahsın rütbesi geri alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımızda ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde suç işleyen, maiyetine kötü davranan veya disiplinsizlik yapan hiç kimseye müsamaha gösterilmemekte, gerekli ceza işlemleri ivedilikle uygulanmaktadır." diye konuştu.

"KAAN, Hürjet ve Kızılelma ile ilgili müttefik ülkelerden yoğun talep geliyor"

Türkiye'nin İHA, SİHA, hava savunma sistemi, savaş gemisi ve denizaltı geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Güler, seri üretimine başlanan yerli ve milli yeni nesil ana muharebe tankı Altay'ın da ilk tesliminin yapıldığını hatırlattı.

Bakanlık bünyesindeki askeri fabrika ve tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiklerini ifade eden Güler, "Milli uçak gemimizin üretilmesi için doğrudan Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığımızın sorumluluğunda faaliyetlere başlanmıştır. Bu birimlerimizin yanı sıra savunma sanayisinde kritik projeleri başarıyla yürüten, alt inisiyatiflerimiz MKE ve ASFAT'ımızın kapasite ve gelişimlerini daha da artırmak için büyük çaba gösteriyoruz." dedi.

Güler, savunma sanayisindeki önemli gündem maddelerinden birinin yerli ve milli savaş uçakları olduğunu belirterek, "KAAN, Hürjet ve Kızılelma ile ilgili dost ve müttefik ülkelerden yoğun talep gelmektedir. Eurofighter tedariki kapsamında ise Birleşik Krallık ile geçtiğimiz ay 20 yeni uçak ile ekipman ve muhtelif mühimmatın tedarik edilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca Katar ve Umman envanterinde bulunan Eurofighter uçaklarının temin çalışmaları devam etmektedir. F-16 ve F-35 tedarikiyle ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir." bilgisini verdi.

TSK'yı son teknolojik gelişmeler doğrultusunda sahadaki harekat kabiliyetine katkı sağlayacak şekilde sürekli geliştirdiklerini dile getiren Güler, "Yapay zeka ve siber alanlardaki baş döndürücü gelişmelere hızlıca adapte olmak maksadıyla bilgi ve iletişim teknolojilerimizi modernize ediyor, siber vatanımızı korumak, tehditleri caydırmak ve alanda üstünlük kurmak için siber gücümüzü sürekli artırıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, stratejik kültürünü saha tecrübesiyle besleyen nadir ülkelerden"

Güler, Avrupa'da savunma harcamalarının ciddi artışın gerçek muharebe kapasitesine aynı hızla yansımadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün birçok Avrupa başkentinde açıkça ifade edilen soru şudur: 'Tehdit artık yakındır, ancak bu tehdide karşı koyabilecek gerçek bir ordu yapımız var mı?' Bu sorunun cevabı Avrupa'nın savunma mimarisinde başta personel yetersizliği ve donanımsal eksiklikler olmak üzere stratejik bir kırılma yaşandığını göstermektedir. Gerçek şu ki personel eksikliği yalnızca bir sayı problemi değil, aynı zamanda disiplin, tecrübe, muharebe devamlılığı ve komuta kontrol kültürünün aşınması anlamına da gelmektedir. Avrupa'daki bu tabloya karşı Türkiye ise çevresindeki çatışma alanlarının sürekliliği ve çeşitliliği nedeniyle stratejik kültürünü saha tecrübesiyle besleyen nadir ülkelerden biridir."

Güler, TSK'nın, Avrupa ordularının aksine hazır olma seviyesini sürekli artıran bir güç durumunda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Komando tugaylarımızın teçhizatı, elektro-optik sistemler, modern nişangahlar, veri aktarım ağları ve yeni nesil hafif silahlarla yenilenmektedir. Yine kara unsurlarımızda yüksek zırh koruması, hareket kabiliyeti ve ateş gücü artırılmaktadır. Hava savunma mimarisinde ise kısa, orta ve uzun menzilli sistemleri kapsayan entegre bir hava savunma ağı güçlendirilmektedir. Çok katmanlı hava savunma sistemimiz Çelik Kubbe eş zamanlı tehditler karşısında kahraman ordumuza, gök vatanımızı her irtifa ve menzilde kesintisiz koruma kabiliyeti sağlayarak ülkemize, mutlak savunma üstünlüğü kazandıracak bir güvenlik şemsiyesi olacaktır. İnsansız hava, kara ve deniz sistemlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak, ortak komuta kontrol yazılımları da geliştirilmektedir. Aynı şekilde siber güvenlik, elektronik harp ve uzay tabanlı iletişim kabiliyetlerimiz de genişletilmektedir. Özellikle vurgulamak isterim ki terörle mücadele ağırlıklı yapıdan yapay zeka destekli harp sistemleriyle güçlendirilmiş yüksek teknoloji merkezli bir yapıya geçerek Mehmetçiğin omuzlarındaki cephe yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Bu konseptle sadece bugünün muharebe sahasını değil, geleceğin belirsiz tehdit ortamını öngören, buna karşı anında karar üreten ve sürece yön veren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşmak için gayret gösteriyoruz."

Güçlü ve hazır bir ordunun, barışın sigortası ve milletin de güvencesi olduğunu belirten Güler, ordunun sahip olduğu yüksek askeri kapasitesiyle ülkenin güvenliğini sağlarken bölgesel istikrarın temel aktörlerinden biri olmayı da sürdüreceğini ifade etti.

Güler, yakın coğrafya başta olmak üzere, dünya genelinde meydana gelen çatışma ve gerginliklerin TSK'nın stratejik bir vizyonla kendini sürekli yenilemesini ve değişen harp ortamına en hızlı şekilde ayak uydurmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Sözlerinin sonunda, iki hafta önce Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 askere Allah'tan rahmet dileyen Güler, "Tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ederken tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.