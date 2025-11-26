Açık 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.11.2025 15:05

Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu

Bu yıl 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerliğe ve 5 bin 890'ı dövizli askerlik hizmetine başvurdu.

Bedelli askerliğe 2025'te 101 bin 212 kişi başvurdu

Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçe sunumuna göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 euro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

ETİKETLER
Bedelli Askerlik Milli Savunma Bakanlığı TBMM Komisyonları Bütçe
Sıradaki Haber
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın giriş belgeleri erişime açıldı
14:09
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 10 artarak 69 bin 785'e yükseldi
14:07
WhatsApp mesajlarının konum bilgisi içerdiği iddia edildi
14:32
Türk Tarih Kurumu zengin arşivini uzaktan erişime açıyor
15:03
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
13:39
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor
Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor
Evinin bahçesindeki tezgahta asırlık yöntemle kilim dokuyor
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ