Bakan Güler SAHA EXPO 2024'te temaslarda buludu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı (SAHA EXPO 2024) kapsamında İstanbul'a gelen KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile ikili görüşme yaptı.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile bir araya geldi.

Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Zaabi

Bakan Güler, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na (SAHA EXPO 2024) katılmak için İstanbul'a gelen Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi'yi kabul etti.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.