Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.10.2023 14:31

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile biraraya geldi.

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas'ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

İki Bakan’ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas’ın Onur Kıtası’nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetlar arası görüşme gerçekleştirildi.

Bakan Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas ile görüştü

İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye’nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.

Başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınmasının öneminin ifade edildiği belirtildi.

Görüşmede Abbas’ı Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güler’in Musul’da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerle ilgili konuk Bakanın nezdinde tüm Irak halkına başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

ETİKETLER
Irak Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
Sıradaki Haber
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Beyazıt: Herkesi kapsayan bir anayasaya kimsenin itirazı olmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Bakan Tekin'den KKTC'ye eğitim ve öğretimde destek açıklaması
15:26
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM'nin Kıbrıs'ta tarafsızlığını yitirdiğini belirtti
15:22
Bu hafta 8 film vizyona giriyor
15:22
Fransa'da Danıştay yeşil alana kurulması planlanan rüzgar santrali projesini iptal etti
15:19
Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
15:10
Büyükelçi Kılıç'tan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Ağrı Dağı paylaşımına tepki
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
Doktordan çiftçiye 125 gönüllü arama kurtarma eğitiminde
FOTO FOKUS
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ