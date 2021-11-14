Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirve bildirisinde Adalet bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin hayırlı olmasını dileyen Gül, Aksakallar Heyeti Başkanlığına seçilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.