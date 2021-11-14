Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül'den Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi ortak bildirisine ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi'nin ardından yayınlanan bildiride, Adalet bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amaçlarına yer verilmesini çok değerli bulduklarını belirtti.
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zirve bildirisinde Adalet bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk dünyasını birbirine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin hayırlı olmasını dileyen Gül, Aksakallar Heyeti Başkanlığına seçilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı tebrik etti.
Zirve Bildirisi'nde Adalet Bakanlıkları arasında ilişkilerin geliştirilmesi amacımıza yer verilmesini çok değerli buluyoruz. Türk Dünyasını birbine bağlayan köprüleri, adli işbirliğini de artırarak daha da güçlendireceğiz.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 13, 2021
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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