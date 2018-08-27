Bakan Gül: BM Myanmar raporu sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebini değerlendirdi.

Bugün yayınlanan BM Myanmar Raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor. Rapordaki ifadelerle "uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek ağır suçlar"a karşı uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. #Myanmar pic.twitter.com/qkgr2eU8AV — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 27 Ağustos 2018

Gül Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor. Rapordaki ifadelerle uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek ağır suçlara karşı uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. "

Kaynak: AA