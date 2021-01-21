Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül: Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur
Adalet Bakanı Gül, "Adalet Bakanının hakim, savcı cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" dedi.
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Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül
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