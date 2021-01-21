Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından mesaisini paylaşıyor. Bugünkü mesajına "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar" sözleriyle başlayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:
"Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacağım. Türkiye'yi geleceğe hazır bir şekilde 2023'e ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum."
Etiketler: BİP Recep Tayyip Erdoğan Telegram
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