Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından mesaisini paylaşıyor. Bugünkü mesajına "Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar" sözleriyle başlayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bugün öğleden sonra saat 13.00 civarında AK Parti'mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na İstanbul'dan canlı bağlantıyla katılacağım. Türkiye'yi geleceğe hazır bir şekilde 2023'e ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum."