Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü İzmir merkezli FETÖ operasyonunda albay, yarbay, binbaşı ve daha yüzlercesi gözaltına alındı.

Halen görevde bulunan muvazzaf askerlerden bazıları etkin pişmanlık talep etti.

O isimlerden biri, Yiğit kod adlı bir yarbay...

'Getirilen sorularla sınavda çıkanlar büyük oranda benzerdi'

Örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını anlatan yarbay, askeri okula da onların yönlendirmesiyle girdiğini söyledi

"Ortaokulda birkaç arkadaşım aracılığı ile sonradan FETÖ’ye ait olduğunu öğrendiğim Şişli ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı eve gidip gelmeye başladım. Bizden sorumlu kişi olarak bildiğim Mehmet'in yönlendirmesi ile Kara ve Deniz Kuvvetleri astsubaylık ve subaylık sınavlarına girdim. Bu süreçte Mehmet'in getirdiği soruları çözüyorduk. Girdiğim sınavlarda, bizden sorumlu olan şahsın getirdiği sorular ile sınavda çıkan soruların büyük oranda birbirine benzediğini gördüm."

'Eşim görüşmeme karşı çıkıyordu'

Görev için gittiği illerde FETÖ yöneticileri tarafından arandığını belirten yarbay, boşandığı öğretmen eşinin, örgüt ile görüşmesini istemediğini de şu sözlerle anlattı:

"İlk eşim ile aramız iyi değildi. Kendisi FETÖ ile görüşmemi istemiyordu, bu sebeple beni sürekli 'sen FETÖ ile görüşmek istiyorsun, seni meslekten attırırım' diye tehdit ettiği için bu süreçte benden sorumlu olan şahıs ile görüşmek istemiyordum."

'Komutanı olduğum teğmenin sicilini bozmamı istediler'

Sonraki dönemde aralıklarla görüşmelerinin sürdüğünü ifade eden yarbay,

FETÖ'nün örgüt üyesi olmayan subaylara yönelik sicil bozma çalışmalarından da söz etti.

"Görüşmelerden birinde ismini hatırlamadığım şahıs benden Piyade Teğmen A.T’nin sicilini bozmamı istedi. Ben o teğmene sicil notu veremedim; çünkü psikolojik rahatsızlığımdan dolayı bölük komutanlığından alınıp karargahta görevlendirildim."

'Görev yaptığım askeri personel hakkında bilgiler istiyordu'

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde fişleme ve bilgi toplama yöntemi de ifadede yer aldı

"Remzi (FETÖ'nün sözde yöneticisi) isimli şahıs ile Gaziantep’te görev yaptığım 3 yıl boyunca 9-10 defa görüştüm. Remzi görüşmelerimizde bazen birlikte görev yaptığım askeri personelin nasıl insanlar olduğunu soruyordu. Ben de kendisine iyi, disiplinsiz gibi şeyler söylüyordum. "

Yiğit kod adlı yarbayın da aralarında bulunduğu 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.