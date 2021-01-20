Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ın İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası’nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Son Dakika Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Ege Denizi
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