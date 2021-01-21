Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandoların karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının, Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunduğu kaydedildi.
Saldırıya komandolar tarafından karşılık verildi. Operasyonda, PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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