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TRT Haber 11.10.2024 10:25

Bakan Göktaş’tan devlet himayesindeki kız çocuklarına özel mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarına yazdığı mektupta, "Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş’tan devlet himayesindeki kız çocuklarına özel mektup

Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesi altındaki kız çocukları için özel bir mektup kaleme aldı.

Mektubuna “Güzel kızım” ifadesiyle başlayan Göktaş, “Bugün senin günün. Seninle birlikte dünyaya güzellik ve neşe katan tüm kız çocuklarının günü. Dünyanın tüm kız çocukları daha güçlü olabilsinler, daha mutlu olabilsinler ve en çok da kız çocuğu olmanın güzelliğini doyasıya yaşasınlar diye kutlanıyor” görüşünü paylaştı.

"Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme"

Mektubunda “Ben de bu özel gününde bu küçük mesajla benim için, bu ülke için bu dünya için ne kadar önemli olduğunu sana bir kez daha hatırlatmak istedim” ifadesine yer veren Göktaş, şunları kaydetti:

“Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız. Hayatta zorlandığın, üstesinden gelemediğini düşündüğün anların mutlaka olacak. Ama sakın yılma. Her zorlukta önce ben, sonra bizim büyük ailemiz, hep yanındayız. Üzerinde özgürce yaşayacak bir ülken, sana hayatın boyunca kol kanat gerekecek bir devletin var, bunu sakın unutma. Fikirlerinle, duygularınla, varlığınla biriciksin ve özelsin. Seni seviyoruz.”

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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