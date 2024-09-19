Bakan Göktaş: Daha erişilebilir bir Türkiye için çalışacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen WeWalk Akıllı Baston Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Hayal Ortakları Derneğiyle iş birliğinde görme engelli gazilere teknolojiyle donatılmış akıllı baston vereceklerini söyledi.

Göktaş, "Tarihimiz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına büyük fedakarlıklar gösteren, ecdadımızın azmi ve cesaretinin bir sembolüdür. Biz, Balkanlardan Kafkasya'ya, Galiçya'dan Filistin'e, Çanakkale'den istiklal harbine, Kore'den, terörden 15 Temmuz'a mücadele vermiş kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla var olan bir milletiz. Bu anlamda gazilik, bir unvan olmanın ötesinde bir milletin varoluş mücadelesindeki azminin, cesaretinin ve fedakarlığının bir nişanesidir" diye konuştu.

Gaziliğin, milletin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan, vatan sevgisinin en yüce ifadesi olduğunu kaydeden Göktaş, gaziliğin, bayrağını, vatanını, istiklalini ve istikbalini emanet bilmenin ve canı pahasına korumanın temsili olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedir.' Bu anlamda, ülkemizin varoluş mücadelesinin temsilcisi olan gazilerimizin her biri milletimizin kıymetli bir emanetidir. Bizlere düşen en önemli vazifeyse bu emaneti gözümüz gibi korumak ve evlatlarımıza aktarmak için aracılık etmektir. Bugün Bakanlık olarak, gazilerimizin mirasını yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

"Hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz"

Bakanlık olarak, gazilere karşı sorumluluklarının en öncelikli hizmet alanlarından olduğunu ifade eden Göktaş, gazilere ve ailelerine sundukları sosyal hizmetlerle yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda sağlık hizmetlerine erişim kolaylıkları, özel ulaşım imkanları ve istihdam destekleri gibi pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda dün 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştirdik. Çeşitli meslek dallarında görev alacak olan kardeşlerimizin atamalarıyla birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 50 bin 630'a yükseltmiş olduk.

Bakanlık olarak, hizmetlerimize büyük bir özveriyle devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinlikte, görme engelli gazilerimize destek olma ve yaşam kalitelerini artırmaya destek olduğumuz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu özel çalışmalarımızın, gazilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız ve güvenli bir hale getirmelerine katkı sağlamasını umuyoruz. Bakanlık olarak, sizlerle birlikte, el ele vererek daha erişilebilir bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Gençlerin, vatan sevgisinin ne demek olduğunu gazilerden öğreneceğini kaydeden Bakan Göktaş, "Devletimiz, sizlere olan minnet borcunu her zaman ödemeye gayret edecek. Tarih boyunca özgürlüğünden asla ödün vermemiş bir ecdadın evladı olarak, sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından görme engelli 11 gaziye teknolojiyle donatılan akıllı bastonlar takdim edildi.