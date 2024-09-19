Bahçeli: Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/fLLEQaDxij — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2024

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasanın ilk 4 maddesine yönelik süren tartışmalara tepki gösterdi.

"Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir" dedi.

Bahçeli, yeni anayasanın hazırlık sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğine de değinerek şunları söyledi:

"Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun, Anayasanın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir, ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları da yoktur.

Anayasanın ilk 4 maddesine, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak, zamanın ihtiyaçlarına dinamik, kalıcı cevap verebilen anayasa yapılmasının yanındayız.

Anayasa’nın 4. maddesinden hareketle ilk 3 maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bir bedhahta bu dünya gözüyle müsaade etmemiz ve çanak tutmamız imkansızdır ve emel sahipleri kendilerine mutlaka çeki düzen vermekle mesuldür.

Milliyetçi Hareket Partisi; sivil, demokratik, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle uyumlu, geniş katılımcı bir anayasa hazırlığı için müspet ve yapıcı tutumunu korumaktadır.

Yeni anayasa hazırlığı süratle tamamlanmalı, sonuçta milletimiz ve ülkemiz yeni yüzyılda bu tartışmayı düğümlemelidir."