19 Eylül Gaziler Günü ülke genelinde kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tüm Türkiye'de anlamlı etkinlikler düzenlendi.

Erzincan'da gaziler rafting etkinliğinde buluştu.

Erzincan Valiliği, gaziler günü dolayısıyla rafting etkinliği düzenledi. Karasu Nehri'nin eşsiz doğası ve derin kanyonları arasında rafting yapan gaziler, heyecan dolu bir gün geçirdi. Etkinlikte 50 metre uzunluğunda Türk Bayrağı da açıldı.

Ordu'da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi. Ünye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ankara'nın Kahramankazan ve Beypazarı ilçelerinde etkinlikler düzenlendi. Kahramankazan'da Milli Egemenlik Alanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı adına Hava Savunma Kurmay Yarbay Ertaç Olgun, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinliğin ardından Kahramankazan Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

İstanbul Şişli'de, Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Sanat Parkı'na yürüyüş yapıldı.

Şişli Kaymakamlığı tarafından Halaskargazi Caddesi’ndeki Atatürk Evi Müzesi'nde düzenlenen törende Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından Atatürk büstüne çiçek bırakıldı.

"Bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının eseridir"

İzmir'in Ödemiş ilçesinde de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir" dedi.

Programa Kaymakam Murat Mete, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Hüseyin Değirmenci, Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.

Kırklareli Valiliğince 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sportif etkinlikte, gaziler gençlerle dart ve basketbol oynadı, bilek güreşinde karşı karşıya geldi.

Muğla'nın ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Datça ilçesindeki Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'n­da ger­çek­le­ştirilen törende, Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Temsilciliğinin çelenkleri sunuldu.

Dalaman'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Dalaman Muharipler ve Gaziler Derneği tarafından Gürleyk Mahallesi'nde 50. Yıl Hatıra Ormanı oluşturularak gaziler günü anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Canımızı feda etmeye hazırız"

Van'da da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen gaziler, Türk bayraklarıyla valiliğe kadar yürüdü.Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Cafer Uğur, kahraman gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.