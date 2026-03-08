Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonunun oturumuna katılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonunun toplantısında dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.

Öncelikli teması "Tüm kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması ve güçlendirilmesi, kapsayıcı ve eşitlikçi hukuk sistemlerinin teşvik edilmesi, ayrımcı yasa, politika ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve yapısal engellerin ele alınması" olarak belirlenen oturumun gözden geçirme teması, "Tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesi amacıyla kadınların kamusal yaşama tam ve etkin katılımının ve karar alma süreçlerine iştirakinin temin edilmesi ile şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik hususlar" olacak.

Göktaş, 9 Mart'ta katılacağı komisyonun açılış oturumunda, "genel tartışmalar" bölümünde konuşma yapacak ve Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu içeren Ulusal Beyanı'nı açıklayacak.

Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlarda da yer alacak Göktaş, 10 Mart'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında kadınların adalete erişimi ve yapısal engellerin kaldırılması konularında Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini aktaracak.

Göktaş, KSK 70. Oturumu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar" başlıklı yan etkinlikte konuşacak.

Azerbaycan, Karadağ, Sırbistan, Sierra Leone, Mısır, BM Kadın Birimi ve KADEM iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte 6284 sayılı Kanun kapsamında geliştirilen dijital başvuru, erken uyarı ve elektronik izleme sistemleri gibi Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki dijital alt yapısı ve hukuki tecrübeleri paylaşılacak.

Kadın üreticilerin el emeği ürünleri sergilenecek

Program kapsamında Türkevi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hepsiburada iş birliğinde kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin sergileneceği "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı" sergisi açılışı ve "Ortak Sofralar, Ortak Gelecek: Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik İftar Programı" düzenlenecek.

Toplam 30 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilcilerin yer alacağı programa 22'si bakan düzeyinde olmak üzere 150 üst düzey isim katılacak.

Programda, Türk dünyasından Avrupa'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya kadar geniş bir coğrafyadan ülke temsilcileri ile UNFPA, UNICEF ve UN Women gibi BM kuruluşlarının üst düzey temsilcileri kadınların üretim ve istihdama katkılarını deneyimleyecek.

Bakan Göktaş, 11 Mart'ta ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRKONFED arasında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı iş ve tedarik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

Öte yandan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenecek olan ve kadınların liderlik süreçlerine katılımı, yaşlı kadınların sosyal hayata dahil edilmesi konularının ele alınacağı "Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme için Stratejik Ortaklıklar" başlıklı etkinlikte konuşacak.

Bakanlık, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Gambiya ortaklığında yan etkinlik

KSK 70. Oturumu kapsamında 12 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Gambiya ortaklığında bir yan etkinlik düzenlenecek.

BM Genel Merkezi'ndeki etkinliğin açılış konuşmasını yapacak Göktaş, teknoloji temelli yeni şiddet türleri ve zararlı uygulamalarla mücadelede Türkiye'nin politika ve saha deneyimlerini aktaracak.

Göktaş, Türk dünyası girişimcilik ekosistemini ele alan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) etkinliğinin yanı sıra KAGİDER, KADEM, NEYAD, TURKWEN ve TÜRKONFED gibi sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları ile çeşitli ülke temsilciliklerinin düzenlediği uluslararası panellerde ana konuşmacı ve onur konuğu olarak yer alacak.

Bakan Göktaş, program kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.